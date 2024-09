Indonesia: Hub Space 2024 celebra la mobilità integrata a Jakarta

03 Settembre 2024_ Il JIExpo di Kemayoran, Jakarta, ospiterà il 6 e 7 settembre 2024 l'evento Hub Space 2024, un'esposizione dedicata al trasporto e al turismo, organizzata dal Ministero dei Trasporti indonesiano in collaborazione con detikcom. L'evento, che celebra la Giornata Nazionale dei Trasporti, avrà come tema 'Mobilità Integrata per Tutti' e presenterà una serie di attività, tra cui esposizioni, talk e premi per le migliori iniziative nel settore dei trasporti. I visitatori potranno esplorare le innovazioni nel trasporto pubblico e partecipare a discussioni con esperti del settore. La notizia è stata riportata da detik.com, che fornisce aggiornamenti sull'evento e le sue attività. Hub Space 2024 promette di essere un'importante piattaforma per promuovere la connettività e il turismo in Indonesia, coinvolgendo vari attori del settore.