Indonesia: I candidati alla governatura di Jakarta si preparano per il primo dibattito

03 Ottobre 2024_ Tre candidati per la governatura di Jakarta si stanno preparando per il loro primo dibattito, previsto per il 6 ottobre 2024, con il tema "Rafforzamento delle risorse umane e trasformazione di Jakarta in una città globale". Ridwan Kamil, candidato numero 1, ha dichiarato di aver già presentato le sue idee in precedenti occasioni e ha preparato punti chiave per il dibattito. Dharma Pongrekun, candidato numero 2, ha affermato di non avere preparazioni speciali, mentre Pramono, candidato numero 3, ha esperienza nei dibattiti avendo assistito figure politiche di spicco come Megawati Soekarnoputri e Joko Widodo. La fonte di queste informazioni è cnnindonesia.com. Il dibattito si svolgerà presso il Jakarta International Expo e sarà un'importante occasione per i candidati di presentare le loro visioni per il futuro della capitale indonesiana.