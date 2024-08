Indonesia: Il concetto di Indonesia-Sentris promuove lo sviluppo nelle aree periferiche

09 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha ribadito l'importanza del concetto di "Indonesia-Sentris" durante il suo discorso per il 74° anniversario dell'indipendenza, sottolineando che lo sviluppo deve includere tutte le regioni, non solo Giava e Jakarta. Questo approccio mira a rafforzare le aree periferiche, come le Kepulauan Bangka Belitung, attraverso investimenti in infrastrutture e servizi essenziali. A Kepulauan Pongok, un nuovo porto e miglioramenti nell'accesso a internet stanno contribuendo a migliorare la qualità della vita e le opportunità economiche per i residenti. La notizia è riportata da rctiplus.com. L'iniziativa è parte di un piano più ampio per garantire che ogni angolo dell'Indonesia possa beneficiare dello sviluppo e della modernizzazione.