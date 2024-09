Indonesia: Il design italiano ispira un innovativo Spa a Jakarta

02 Settembre 2024_ La designer Vivianne Faye ha presentato la sua installazione di spa chiamata Antrum, ispirata alle grotte di Sardinia, Italia, durante l'evento The Colours of Indonesia a Jakarta. Questo spazio unico, caratterizzato da un'illuminazione indiretta e finiture che richiamano le rocce delle grotte, crea un'atmosfera calda e rilassante. La designer ha utilizzato materiali innovativi per ricreare l'ambiente delle spa italiane, enfatizzando l'importanza del benessere e della tranquillità. La spa Antrum è solo una delle molte installazioni presentate da designer indonesiani di spicco, come riportato da hypeabis.id. L'evento, che celebra il design e la cultura, si svolge dal 2 al 14 settembre 2024, offrendo un'opportunità per esplorare l'influenza italiana nel design contemporaneo.