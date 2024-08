Indonesia: Il governo affronta le minacce informatiche con nuove strategie

08 Agosto 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin ha sottolineato l'importanza di adottare misure innovative per contrastare gli attacchi informatici, in particolare quelli diretti al Centro Dati Nazionale Sementara (PDNS). Durante un seminario virtuale, ha evidenziato la necessità di migliorare le competenze del personale nel settore della sicurezza informatica e di garantire una risposta rapida alle segnalazioni dei cittadini. Amin ha anche esortato la Polizia Nazionale (Polri) a raccogliere feedback dalla comunità per migliorare la fiducia pubblica e l'efficacia dei servizi di sicurezza. La notizia è stata riportata da metrotvnews.com. L'incontro si è svolto nell'ambito del programma di formazione per i leader della Polri, evidenziando l'impegno del governo indonesiano nella lotta contro le minacce digitali.