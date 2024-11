Indonesia: Il governo annuncia l'eliminazione dei debiti per le PMI nel settore agricolo

06 Novembre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha firmato un regolamento che prevede l'eliminazione dei debiti per le piccole e medie imprese (PMI) nei settori agricolo, della pesca e dell'allevamento. Questa iniziativa mira a sostenere gli imprenditori in difficoltà, consentendo loro di riprendersi in un contesto economico sfidante. Prabowo ha sottolineato l'importanza di questa misura per dimostrare la solidarietà del governo verso i produttori locali, come agricoltori e pescatori. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando l'impatto positivo atteso su circa 6 milioni di imprenditori che attualmente non possono accedere al credito bancario a causa di debiti non saldati.