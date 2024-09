Indonesia: Il governo di Hulu Sungai Tengah riceve un premio per la protezione dei diritti dei bambini

12 Settembre 2024_ Il governo del distretto di Hulu Sungai Tengah (HST) ha ricevuto l'Apresiasi Daerah Peduli Layak Anak da KompasTV, un riconoscimento per il suo impegno nella protezione dei diritti dei bambini. Il Vice Sindaco Mansyah Sabri ha dichiarato che questo premio rappresenta un incentivo per lavorare ancora più duramente e coinvolgere la comunità locale. L'assegnazione del premio è avvenuta durante l'evento di celebrazione del 13° anniversario di KompasTV a Jakarta, alla presenza di importanti figure nazionali. Mansyah ha ringraziato Kompas e la comunità di HST per il supporto, sottolineando che non tutti i distretti ricevono tale onore, come riportato da kompas.com. Questo riconoscimento è un passo importante per promuovere il benessere dei bambini nella regione, evidenziando l'importanza della collaborazione tra governo e cittadini.