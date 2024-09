Indonesia: Il governo elimina la regolamentazione per l'assegnazione dei vice ministri

18 Settembre 2024_ Il governo indonesiano ha deciso di abolire la regolamentazione riguardante l'assegnazione dei vice ministri, ritenendo che sia più efficace istituire un trattamento speciale per le varie posizioni. La modifica prevede che il numero totale dei ministeri sia stabilito in base alle necessità del Presidente, tenendo conto dell'efficacia della gestione governativa. Inoltre, il governo monitorerà l'attuazione della nuova legge attraverso gli organi legislativi competenti. Questa legge entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione, come riportato da Investor Daily Indonesia. La riforma mira a semplificare la struttura governativa e a migliorare l'efficienza amministrativa in Indonesia.