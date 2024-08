Indonesia: Il governo intensifica gli sforzi per la protezione delle vittime di traffico umano

10 Agosto 2024_ Il governo indonesiano sta intensificando le misure per prevenire e gestire il traffico di persone, con un focus particolare sul supporto alle vittime. Il Ministro per le Pari Opportunità e la Protezione delle Donne e dei Bambini ha sottolineato l'importanza di fornire assistenza fisica, psicologica ed economica ai sopravvissuti. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di un monitoraggio continuo da parte delle autorità locali per evitare che le vittime ricadano nella stessa situazione. Le autorità stanno collaborando con l'Unità di Protezione delle Donne e dei Bambini della provincia di Lampung per valutare le esigenze delle vittime e garantire il loro benessere. La notizia è stata riportata da metrotvnews.com. Il governo indonesiano sta quindi cercando di rafforzare le reti di supporto per le vittime di traffico umano, un problema significativo nel paese.