Indonesia: Il governo intensifica la lotta alla corruzione nelle aziende statali

01 Novembre 2024_ Il Ministro delle Aziende Statali indonesiane, Erick Thohir, ha annunciato che continueranno le operazioni di pulizia all'interno delle aziende statali, in particolare in caso di violazioni. Thohir ha sottolineato l'importanza di migliorare il modello di business di PT Indofarma Tbk, un'azienda focalizzata sulla produzione di farmaci, piuttosto che perseguire obiettivi iniziali. Recenti indagini hanno portato all'arresto di ex dirigenti di Indofarma per corruzione e manipolazione dei bilanci, causando perdite per lo Stato di circa 371 miliardi di rupie. La fonte di queste informazioni è Investor Daily. Il governo indonesiano continua a impegnarsi per garantire una buona governance nelle aziende statali e combattere la corruzione, un problema ricorrente nel settore pubblico.