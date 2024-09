Indonesia: Il governo Jokowi investe in infrastrutture per lo sviluppo economico

24 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko "Jokowi" Widodo ha sottolineato l'importanza degli investimenti in infrastrutture come strategia...

24 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko "Jokowi" Widodo ha sottolineato l'importanza degli investimenti in infrastrutture come strategia per migliorare l'economia e il benessere della popolazione. Durante il suo mandato, dal 2015 al 2023, sono stati costruiti 2.050 km di autostrade, con un ulteriore piano di 650 km entro la fine del 2024. Jokowi ha affermato che lo sviluppo infrastrutturale non solo crea opportunità economiche, ma migliora anche la qualità della vita attraverso la costruzione di scuole e ospedali. La fonte di queste informazioni è Investor Daily Indonesia. Il governo indonesiano mira a rendere l'infrastruttura un pilastro fondamentale per un futuro prospero e sostenibile nel paese.