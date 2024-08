Indonesia: Il governo promuove la sicurezza alimentare attraverso la protezione delle terre agricole

14 Agosto 2024_ Il governo indonesiano sta intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza alimentare nazionale, implementando misure che vanno dalla protezione delle terre agricole alla promozione di incentivi per i contadini. Parte del piano include la salvaguardia delle nuove aree agricole, come delineato nel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, un programma di sviluppo a lungo termine. Le autorità intendono incentivare i contadini a mantenere le loro terre agricole, mentre si prevede di applicare disincentivi per coloro che le trasformano in altre tipologie di uso. Questa iniziativa mira a garantire una produzione alimentare sostenibile e a lungo termine per il paese, come riportato da Investor Daily Indonesia. La protezione delle terre agricole è cruciale in un paese come l'Indonesia, dove l'agricoltura gioca un ruolo fondamentale nell'economia e nella sussistenza della popolazione.