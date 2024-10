Indonesia: Il governo punta a tassare l'economia sotterranea per aumentare le entrate fiscali

31 Ottobre 2024_ Il governo indonesiano, attraverso il Vice Ministro delle Finanze Anggito Abimanyu, ha annunciato una strategia per aumentare le entrate fiscali mirando all'economia sotterranea, che include attività non registrate ufficialmente. Tra queste, il gioco d'azzardo online è stato evidenziato come una fonte significativa di entrate non tassate, poiché molti cittadini indonesiani partecipano a scommesse su piattaforme estere. Anggito ha sottolineato che il potenziale di tassazione di queste attività è notevole e deve essere sfruttato per raggiungere l'obiettivo di 2.189,3 trilioni di rupie di entrate fiscali entro il 2025. La notizia è riportata da Investor Daily. Il governo indonesiano sta cercando di affrontare le sfide fiscali e di migliorare la raccolta delle tasse in un contesto economico in evoluzione.