Indonesia: Il governo punta a un incremento degli investimenti del 8% nel 2024

30 Luglio 2024_ Il Ministero degli Investimenti e l'Agenzia Coordinatrice degli Investimenti (BKPM) dell'Indonesia stanno lavorando per identificare i settori e gli incentivi necessari per raggiungere un obiettivo di crescita degli investimenti dell'8% nel 2024. Il Ministro degli Investimenti, Bahlil Lahadalia, ha annunciato che sono stati previsti incentivi per un valore di 1.650 trilioni di rupie per supportare questo obiettivo. Durante una conferenza stampa a Jakarta, Lahadalia ha sottolineato l'importanza di identificare i settori giusti e gli incentivi adeguati per il successo dell'iniziativa. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il BKPM è l'ente governativo indonesiano responsabile della promozione e della regolamentazione degli investimenti nel Paese.