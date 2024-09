Indonesia: Il marchio italiano Marni trasforma borse di mercato in oggetti di lusso

31 Agosto 2024_ Il marchio italiano Marni ha preso ispirazione dalle tradizionali borse di mercato indonesiane, trasformandole in articoli di lusso dal prezzo elevato. Queste borse, originariamente vendute a pochi euro, sono state rilanciate sul mercato con un prezzo che raggiunge i 200 dollari, grazie al design distintivo di Marni. La borsa, chiamata 'Marni Charity Basket', non solo rappresenta un oggetto di moda, ma sostiene anche cause umanitarie per i bambini meno fortunati in vari paesi. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando come il design italiano possa influenzare e valorizzare elementi culturali locali. Marni, fondato da Consuelo Castiglioni, continua a dimostrare il suo impegno per la sostenibilità e l'arte del design.