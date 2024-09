Indonesia: Il Partito Gerindra finalizza il nuovo governo prima dell'insediamento di Prabowo Subianto

27 Settembre 2024_ Il presidente del Partito Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ha annunciato che la composizione del nuovo governo, frutto di discussioni interne, sarà finalizzata prima dell'insediamento del presidente eletto Prabowo Subianto, previsto per il 20 ottobre. Questo passaggio è cruciale per garantire una transizione fluida e un'efficace governance. Ahmad ha sottolineato l'importanza di avere un team di governo pronto a lavorare sin dal primo giorno dell'insediamento. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Prabowo Subianto è un ex generale dell'esercito indonesiano e leader del Partito Gerindra, noto per il suo ruolo attivo nella politica indonesiana e per le sue ambizioni presidenziali.