Indonesia: Il Partito Keadilan Sejahtera entra nella Coalizione Indonesia Maju

13 Agosto 2024_ Sufmi Dasco Ahmad, presidente del Partito Gerindra, ha annunciato che il Partito Keadilan Sejahtera (PKS) si unirà alla Coalizione Indonesia Maju (KIM). Questa alleanza politica mira a rafforzare la collaborazione tra i partiti per affrontare le sfide nazionali. La decisione è stata accolta con interesse, poiché il PKS è un partito noto per la sua base islamica e il suo impegno per la giustizia sociale. La Coalizione Indonesia Maju è composta da diversi partiti politici che lavorano insieme per promuovere lo sviluppo del paese. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La coalizione si propone di unire forze diverse per garantire una governance efficace e rispondere alle esigenze della popolazione indonesiana.