Indonesia: Il presidente Jokowi apre il BNI Investor Daily Summit 2024 a Jakarta

07 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo, noto come Jokowi, inaugurerà il BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 al Jakarta Convention Center il 9 ottobre 2024. Il forum, che si svolgerà per due giorni, avrà come tema 'Accelerating Resilient Growth', focalizzandosi sulla crescita economica sostenibile. Questo evento rappresenta un'importante piattaforma per discutere strategie di sviluppo e resilienza economica in Indonesia. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il Jakarta Convention Center è un importante centro congressi nella capitale indonesiana, spesso utilizzato per eventi di alto profilo e conferenze internazionali.