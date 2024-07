Indonesia: Il presidente Jokowi in visita all'Ibu Kota Nusantara per tre giorni

28 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo, noto come Jokowi, inizierà un soggiorno di tre giorni presso il suo ufficio all'Ibu Kota Nusantara (IKN) a partire da lunedì 29 luglio 2024. Jokowi sarà accompagnato dalla First Lady Iriana Joko Widodo e entrambi trascorreranno la notte presso il nuovo ufficio presidenziale. La visita segna un passo importante per la nuova capitale indonesiana, situata in Kalimantan Est, che è in fase di sviluppo, come riportato da Investor Daily Indonesia. L'Ibu Kota Nusantara è stata progettata per alleviare la congestione di Giacarta, la capitale attuale, e rappresenta un ambizioso progetto di trasferimento della capitale del paese.