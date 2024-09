Indonesia: Il Presidente Jokowi inaugura il MTQ Nazionale con innovazioni digitali

09 Settembre 2024_ Il Presidente indonesiano Joko Widodo ha inaugurato il 30° MTQ Nazionale (Musabaqah Tilawatil Qur'an) a Samarinda, evidenziando l'importanza dell'uso della tecnologia digitale nell'evento. Durante il suo discorso, Jokowi ha sottolineato come il MTQ possa fungere da guida morale per la società in un'epoca di digitalizzazione e disinformazione. Ha anche esortato i cittadini a diventare critici nei confronti delle notizie sui social media, distinguendo tra verità e false informazioni. Il Presidente ha concluso affermando che il MTQ è un'opportunità per educare i musulmani e promuovere valori come giustizia e onestà. La notizia è riportata da metrotvnews.com. Il MTQ è una competizione di recitazione del Corano che si tiene regolarmente in Indonesia, coinvolgendo partecipanti da tutto il Paese.