28 Settembre 2024_ Il governo indonesiano, sotto la presidenza di Joko Widodo, ha avviato un programma di jembatan udara, o ponte aereo, per stimolare l'economia delle regioni svantaggiate e ridurre le disparità di prezzo tra le diverse aree del Paese. Questo programma, regolato dal Perpres No 70 del 2017, ha già attivato 41 rotte aeree dal 2014 al 2023, ma solo circa 100 dei 300 aeroporti indonesiani sono stati raggiunti. Il Ministro dei Trasporti, Budi Karya Sumadi, ha sottolineato l'importanza di questo programma per migliorare la connettività e l'accessibilità delle comunità nelle aree remote. Durante il mandato di Jokowi, sono stati costruiti 27 nuovi aeroporti e migliorati 140, contribuendo così alla crescita economica delle regioni meno sviluppate. La notizia è riportata da Investor Daily. Il programma mira a garantire che anche le aree più isolate possano beneficiare di un accesso migliore ai servizi e ai beni.