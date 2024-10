Indonesia: Il programma Kartu Indonesia Sehat migliora l'accesso alla salute per i cittadini

06 Ottobre 2024_ Il programma Kartu Indonesia Sehat (KIS), lanciato nel 2014 dal presidente Joko Widodo, mira a garantire l'accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini indonesiani, in particolare per quelli economicamente svantaggiati. KIS è parte del Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), gestito dal BPJS Kesehatan, e offre protezione sanitaria a chi ha pagato i contributi o a chi è coperto dal governo. Il programma distingue tra partecipanti che ricevono assistenza (PBI) e quelli che non la ricevono (Non-PBI), con il governo che copre i costi per i PBI. Nonostante le sfide nella sua attuazione, il KIS rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più equo in Indonesia, come riportato da Investor Daily Indonesia. Il governo continua a lavorare per migliorare il programma, inclusa la digitalizzazione dei servizi attraverso l'app Mobile JKN.