28 Settembre 2024_ Durante il Grand Prix di Indonesia, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha presentato un menù speciale preparato dal cuoco italiano Michele Quarenghi, originario di Bergamo. Quarenghi ha utilizzato ingredienti freschi locali, come il pesce di Lombok, combinandoli con specialità italiane come burrata e mozzarella per soddisfare i gusti dei piloti e dello staff. I due piloti italiani, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, hanno ricevuto piatti personalizzati in base alle loro preferenze culinarie, contribuendo a creare un'atmosfera familiare e accogliente. La notizia è stata riportata da antaranews.com. Questo evento sottolinea l'importanza della cultura gastronomica italiana anche in contesti sportivi internazionali, dimostrando come la cucina possa unire diverse tradizioni.