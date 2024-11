Indonesia: Il teraso, un materiale edilizio di origine italiana, conquista il mercato indonesiano

08 Novembre 2024_ Il teraso, un materiale da costruzione che unisce bellezza e resistenza, sta guadagnando popolarità in Indonesia. Questo materiale, che trae il suo nome dall'italiano "terrazzo", è composto da una miscela di frammenti di pietre naturali come marmo e granito, legati da cemento. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dai pavimenti ai piani di lavoro, e la sua storia affonda le radici nella tradizione italiana, in particolare a Venezia. La notizia è riportata da liputan6.com, evidenziando come il teraso stia diventando un simbolo di modernità e lusso anche in Indonesia, grazie all'influenza della cultura architettonica italiana.