Indonesia: Il tol laut riduce le disparità di prezzo tra le regioni del paese

27 Settembre 2024_ L'introduzione del tol laut ha contribuito a ridurre le disparità di sviluppo e i prezzi tra l'Indonesia occidentale e orientale. Grazie a questo sistema, i prezzi dei materiali da costruzione, come il cemento, sono diminuiti significativamente, con il costo del cemento in Papua sceso sotto i 100.000 rupie per sacco. Questo cambiamento è previsto per stimolare l'attività edilizia e accelerare lo sviluppo nelle regioni più remote. Inoltre, l'inflazione nelle province orientali è rimasta sotto controllo, nonostante l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Il tol laut è un programma governativo che mira a migliorare la connettività tra le isole indonesiane, riducendo le disparità economiche e migliorando l'accesso ai beni essenziali.