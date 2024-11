Indonesia: Il veliero Amerigo Vespucci in visita a Belawan per la prima volta

04 Novembre 2024_ Il veliero Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare Italiana, ha attraccato per la prima volta al porto di Belawan, Sumatra Settentrionale, attirando l'attenzione dei cittadini di Medan. Questo storico veliero, lanciato nel 1931 e dedicato all'esploratore fiorentino Amerigo Vespucci, rappresenta un simbolo della tradizione marittima italiana. Durante la sua sosta, il capitano Giuseppe Lai ha sottolineato l'importanza di questa navigazione per formare marinai esperti e per promuovere la cultura italiana nel mondo. La notizia è stata riportata da kompas.tv. Il viaggio attuale dell'Amerigo Vespucci è il 26° e prevede un tour di 20 mesi che toccherà 31 porti in 28 paesi, dimostrando l'impegno dell'Italia nella diplomazia culturale attraverso il mare.