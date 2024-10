Indonesia: Il veliero Amerigo Vespucci in visita a Belawan

31 Ottobre 2024_ Il veliero Amerigo Vespucci, storica nave della Marina Militare Italiana, farà tappa al porto di Belawan, in Indonesia, il 1°...

31 Ottobre 2024_ Il veliero Amerigo Vespucci, storica nave della Marina Militare Italiana, farà tappa al porto di Belawan, in Indonesia, il 1° novembre 2024, nell'ambito del suo 26° World Tour. Questa sarà la prima visita della nave a Belawan, dopo un soggiorno di quattro giorni a Singapore. Durante il 1° e 2° novembre, il pubblico avrà l'opportunità di visitare la nave, simbolo della tradizione marittima italiana. L'iniziativa è sostenuta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e mira a promuovere l'eccellenza del Made in Italy. La notizia è riportata da matatelinga.com. Il Vespucci rappresenta non solo la Marina Italiana, ma anche un importante simbolo della cultura e della storia nautica italiana.