Indonesia: IMF prevede crescita economica stagnante per il paese

03 Novembre 2024_ Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha pubblicato le sue previsioni per la crescita economica dell'Indonesia, stimando un incremento del 5,0% per il 2024 e una stagnazione al 5,1% per il periodo 2025-2029. Queste proiezioni sono considerate più conservative rispetto alle stime del governo indonesiano, che prevede una crescita del 5,1% per il 2024. Il Ministro delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, ha espresso ottimismo riguardo alla capacità dell'Indonesia di raggiungere questo obiettivo nonostante le sfide globali. La fonte di queste informazioni è Investor Daily. Le previsioni pessimistiche dell'IMF potrebbero influenzare negativamente la fiducia degli investitori e la stabilità economica del paese.