Indonesia: Impegno per l'inclusione dei disabili nelle politiche locali

09 Novembre 2024_ Heroe, un rappresentante dell'Apeksi (associazione che si occupa di coordinare le politiche locali in Indonesia, con un focus particolare sui diritti e l'inclusione delle persone con disabilità), ha sottolineato l'importanza di coordinare le aree per promuovere l'inclusività secondo la normativa locale sui diritti delle persone con disabilità. Ha evidenziato che, sebbene siano stati fatti progressi nelle infrastrutture, ci sono ancora sfide da affrontare, in particolare nel settore dei trasporti e nell'accesso ai servizi. Heroe ha dichiarato che è fondamentale la collaborazione tra le diverse regioni per garantire un accesso adeguato ai mezzi di trasporto e alle strutture pubbliche. La città di Jogja sarà un esempio di come si possa migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità. La notizia è riportata da metrotvnews.com.