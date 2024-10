Indonesia: Importanza della scelta del nuovo Ministro dell'Istruzione sottolineata dal Vicepresidente Kalla

11 Ottobre 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Jusuf Kalla ha evidenziato l'importanza di selezionare un nuovo Ministro dell'Istruzione e della Cultura (Mendikbudristek) che abbia una profonda comprensione del settore educativo. Kalla ha sottolineato che la scelta di un leader competente è cruciale per il progresso del sistema educativo del Paese. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui l'Indonesia sta cercando di migliorare la qualità dell'istruzione e di affrontare le sfide attuali. La posizione di Mendikbudristek è fondamentale per guidare le politiche educative e garantire un futuro migliore per gli studenti indonesiani. La notizia è riportata da Investor Daily. La figura del Ministro dell'Istruzione è centrale nel sistema educativo indonesiano, responsabile della supervisione delle politiche scolastiche e della promozione dell'accesso all'istruzione.