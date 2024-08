Indonesia: Importanza della trasformazione digitale per la crescita economica

28 Agosto 2024_ Il Ministro della Comunicazione e Informatica indonesiano, Budi Arie Setiadi, ha sottolineato l'importanza della trasformazione digitale per stimolare la crescita economica del Paese. Durante un evento a Jakarta, ha affermato che si prevede che la trasformazione digitale aggiungerà un valore di 100 trilioni di dollari all'economia globale entro il 2025, con l'economia digitale indonesiana che raggiungerà i 130 miliardi di dollari. Budi ha anche evidenziato la crescente dipendenza degli indonesiani dai dispositivi digitali, con un aumento previsto degli utenti di social media a oltre 200 milioni nel 2024. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando le sfide e le opportunità legate alla digitalizzazione in Indonesia. Il Ministro ha concluso che la trasformazione digitale è fondamentale per mantenere la competitività del Paese e affrontare le sfide infrastrutturali e di talento nel settore.