Indonesia: IMS 2024 promuove la competitività attraverso la gestione trasformativa

30 Agosto 2024_ L'IMS 2024, con il tema "Mencerdaskan Bangsa, Memajukan Negara", ha riunito esperti di vari settori per discutere l'importanza della gestione trasformativa nella competitività nazionale. Durante l'evento, sono stati affrontati temi come l'armonizzazione delle politiche macro e microeconomiche e la creazione di un ecosistema sinergico tra accademia, industria e governo. Il direttore generale del Ministero dell'Istruzione ha sottolineato la necessità di strategie trasformative per migliorare l'istruzione e il progresso del paese. La fonte di questa notizia è metrotvnews.com. L'IMS 2024 ha visto la partecipazione di numerosi relatori di spicco e ha premiato figure significative nel campo della gestione in Indonesia.