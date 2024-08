Indonesia: Inaugurata la mostra Mosaico - Italian Code of a Timeless Art a Jakarta

07 Agosto 2024_ La mostra Mosaico - Italian Code of a Timeless Art è stata inaugurata oggi presso la Ciputra Artpreneur Gallery 1 di Jakarta, Indonesia, dopo aver fatto tappa in diversi paesi. L'evento, organizzato dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, celebra il 75° anniversario delle relazioni bilaterali tra Italia e Indonesia e sarà aperto al pubblico fino al 28 agosto 2024. La mostra presenta opere monumentali di mosaico italiano, offrendo un'esperienza immersiva attraverso sei aree tematiche che rappresentano diverse regioni d'Italia, tra cui la famosa area di Baia, nota per i suoi mosaici sommersi. La fonte di questa notizia è hypeabis.id. L'evento rappresenta un'importante opportunità per il pubblico indonesiano di esplorare la ricca tradizione artistica italiana e di approfondire i legami culturali tra i due paesi.