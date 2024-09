Indonesia: Inaugurato l'evento Hub Space 2024 a Jakarta

06 Settembre 2024_ Si è svolto a Jakarta l'evento Hub Space 2024, organizzato dal Ministero dei Trasporti indonesiano in collaborazione con detikcom, in occasione della Giornata Nazionale dei Trasporti 2024. Presenti all'evento il Ministro dei Trasporti Budi Karya Sumadi e il Ministro degli Interni Tito Karnavian, che hanno partecipato all'apertura ufficiale. Tito Karnavian ha anche preso parte a un panel di discussione sul tema della mobilità integrata e sostenibile, insieme ad altri esperti del settore. L'evento ha ricevuto il supporto di numerose aziende e istituzioni del settore dei trasporti, evidenziando l'importanza della collaborazione per lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente in Indonesia. La notizia è stata riportata da detik.com. L'Hub Space 2024 si tiene presso il JIExpo di Kemayoran, un'importante sede espositiva di Jakarta.