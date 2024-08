Indonesia: Inaugurazione del Gerbangdutas 2024 per lo sviluppo delle aree di confine

27 Agosto 2024_ Si è svolta oggi a Pontianak, Kalimantan Barat, la cerimonia di inaugurazione del Gerbangdutas 2024, un'iniziativa per lo sviluppo integrato delle aree di confine indonesiane. Il programma, guidato dal Ministro Hadi Tjahjanto e dal Ministro Tito Karnavian, si concentra sulla pianificazione e gestione delle aree di confine per il periodo 2025-2029. L'iniziativa mira a rafforzare la cooperazione tra vari enti governativi e a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali. La cerimonia include anche attività di promozione e assistenza sanitaria per le popolazioni delle aree di confine, come riportato da liputan6.com. Il Gerbangdutas rappresenta un passo importante verso un'Indonesia più prospera e coesa, in linea con la visione del governo di Joko Widodo.