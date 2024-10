Indonesia: Inaugurazione dell'Istana Garuda a Nusantara in arrivo

25 Ottobre 2024_ Il governo indonesiano prevede di inaugurare l'Istana Garuda, il nuovo palazzo presidenziale situato nella capitale Nusantara, nei prossimi giorni. La cerimonia sarà presieduta dal Presidente Prabowo Subianto, come annunciato dalla Vice Ministra delle Opere Pubbliche, Diana Kusumastuti. L'Istana Garuda fa parte di un piano più ampio che include anche la realizzazione di altre infrastrutture come un bacino idrico, mercati e stadi. La costruzione di questo palazzo rappresenta un'importante iniziativa nazionale, utilizzando esclusivamente materiali di produzione locale. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Il progetto di Nusantara, che mira a spostare la capitale da Giacarta, è visto come un passo cruciale per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'Indonesia.