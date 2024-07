Indonesia: Incentivi fiscali per rilanciare il mercato automobilistico

11 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Industria indonesiano ha proposto incentivi fiscali per l'acquisto di auto prodotte localmente, al fine di superare la stagnazione del mercato automobilistico domestico. L'iniziativa mira a incrementare le vendite di auto, che sono rimaste ferme a 1 milione di unità all'anno negli ultimi dieci anni. Gli incentivi potrebbero aumentare il PIL di 500 trilioni di rupie, grazie a un incremento delle vendite di 308.000 unità. L'industria automobilistica ha un effetto moltiplicatore significativo sull'economia, coinvolgendo vari settori come assemblaggio, pneumatici, componenti, officine, carburanti e assicurazioni. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La proposta è vista come una soluzione per stimolare l'economia e sostenere l'industria automobilistica nazionale.