Indonesia: Incontro di sensibilizzazione per le elezioni locali a Jakarta

05 Ottobre 2024_ Si è svolto a Jakarta un evento di sensibilizzazione in vista delle elezioni locali del 2024, organizzato da Dimensi Centre. Durante l'incontro, moderato da Zaenal Kemayoran, sono stati discussi temi come la necessità di un contratto politico per garantire il benessere della comunità. Joko Sarjono, presidente di Formapel, ha sottolineato l'importanza di promesse concrete da parte dei candidati governatori. La Commissione Elettorale di Jakarta ha confermato che il 80% delle fasi di preparazione per le elezioni è già stato completato, come riportato da poskota.co. L'evento ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni locali, evidenziando l'impegno della comunità per un processo elettorale informato e responsabile.