Indonesia: Incontro tra Ahmad Luthfi e Kaesang Pangarep per le elezioni in Giava Centrale

27 Luglio 2024_ Il 27 luglio 2024, il Generale di Polizia Ahmad Luthfi ha incontrato Kaesang Pangarep, figlio del presidente indonesiano Joko Widodo, in un ristorante a Karanganyar. I due sono considerati candidati forti per le prossime elezioni governatoriali in Giava Centrale. Durante l'incontro, durato circa 30 minuti, non sono stati rivelati dettagli sulla conversazione, e entrambi hanno rifiutato di commentare ai giornalisti. Luthfi ha recentemente ricevuto il sostegno di diversi partiti politici, mentre Kaesang è atteso a un discorso politico in un evento a De Tjolomadoe, vicino al luogo dell'incontro, come riportato da cnnindonesia.com. La situazione politica in Giava Centrale si sta intensificando, con entrambi i candidati che potrebbero influenzare significativamente il panorama elettorale.