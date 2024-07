Indonesia: Incontro tra Gianni Infantino ed Erick Thohir a Parigi

22 Luglio 2024_ Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato il presidente della PSSI, Erick Thohir, a Parigi in occasione delle...

22 Luglio 2024_ Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato il presidente della PSSI, Erick Thohir, a Parigi in occasione delle Olimpiadi 2024. Durante l'incontro, Infantino ha elogiato i progressi del calcio indonesiano sotto la guida di Thohir, che è anche membro del Comitato Olimpico Internazionale. Infantino ha consegnato un vandel a Thohir, riconoscendo i successi recenti dell'Indonesia, tra cui l'organizzazione della Coppa del Mondo U-17 2023. Thohir, ex presidente dell'Inter, ha ringraziato Infantino per il suo supporto continuo. Lo riporta Harianaceh.co.id. L'incontro sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale nel mondo del calcio.