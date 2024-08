Indonesia: Incontro tra i Ministri degli Esteri di Indonesia e Cina per rafforzare la cooperazione bilaterale

24 Agosto 2024_ Il Ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha incontrato il suo omologo cinese Wang Yi a Pechino per la quinta riunione della Commissione Congiunta per la Cooperazione Bilaterale. Durante l'incontro, Retno ha sottolineato l'importanza della Cina come partner economico per l'Indonesia e ha discusso la celebrazione dei 75 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi nel 2025. I due ministri hanno concordato di rafforzare la cooperazione in vari settori, inclusi investimenti e commercio, e hanno pianificato l'apertura di un Consolato Generale indonesiano a Chengdu. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando l'impegno dell'Indonesia a migliorare le relazioni bilaterali e a promuovere la cooperazione tra i paesi in via di sviluppo. Chengdu è una delle principali città della Cina, nota per la sua cultura e come centro economico.