Indonesia: Incontro tra il Ministro Airlangga Hartarto e il Presidente di Kadin Anindya Bakrie

30 Settembre 2024_ Il Ministro Coordinatore per l'Economia, Airlangga Hartarto, visiterà il Menara Kamar Dagang e Industri (Kadin) a Jakarta il 30 settembre 2024 per discutere questioni economiche con Anindya Bakrie, nuovo Presidente di Kadin. Durante l'incontro, Bakrie intende approfondire come garantire la continuità dei programmi economici del governo di Joko Widodo sotto la nuova amministrazione di Prabowo Subianto. Hartarto ha sottolineato l'importanza di rendere Kadin un supporto per le piccole e medie imprese, oltre che per le grandi aziende. La notizia è stata riportata da tempo.co. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della cooperazione tra il governo e il settore privato in Indonesia.