Indonesia: Incontro tra Muhammad Yusuf Chudlori e Joko Widodo per le elezioni in Giava Centrale

10 Novembre 2024_ Muhammad Yusuf Chudlori, presidente del Partito Kebangkitan Bangsa (PKB) in Giava Centrale, ha incontrato l'ex presidente Joko Widodo a Solo per discutere delle prossime elezioni regionali. Durante l'incontro, Yusuf ha confermato il sostegno del PKB alla coppia di candidati Ahmad Luthfi e Taj Yasin Maimoen per la carica di governatore. Jokowi ha suggerito che il presidente Prabowo Subianto dovrebbe inaugurare un istituto religioso gestito da Yusuf, poiché non è più in carica. Luthfi, ex capo della polizia di Giava Centrale, è sostenuto da una coalizione di partiti che include il PKB, mentre il suo principale avversario è Andika Perkasa, ex comandante delle forze armate indonesiane. La notizia è riportata da en.tempo.co. Le elezioni regionali in Giava Centrale sono un evento significativo, poiché la regione è un importante centro politico e culturale in Indonesia.