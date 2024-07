Indonesia: Indagine su PT Telkom e PT Indosat per hacking del Pusat Data Nasional Sementara

8 Luglio 2024_ PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. e PT Indosat Tbk. sono coinvolte in un caso di hacking del Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)...

8 Luglio 2024_ PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. e PT Indosat Tbk. sono coinvolte in un caso di hacking del Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) attualmente sotto indagine. Telkom detiene circa il 25-30% del mercato dei data center in Indonesia e gestisce il 40% del traffico internet del paese. Indosat, invece, controlla l'11% del mercato dei data center e gestisce il 20% del traffico internet indonesiano. Il caso coinvolge un dipendente di Lintasarta, sospettato di essere implicato nell'hacking del PDNS. Lo riporta Investor Daily Indonesia. L'indagine è in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti dalle autorità competenti.