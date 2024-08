Indonesia: Iniziativa per combattere la violenza di genere tra i giovani

12 Agosto 2024_ In Indonesia, un'iniziativa chiamata Generasi Gender (Gen G) è stata lanciata per affrontare la violenza di genere e sessuale,...

12 Agosto 2024_ In Indonesia, un'iniziativa chiamata Generasi Gender (Gen G) è stata lanciata per affrontare la violenza di genere e sessuale, coinvolgendo giovani e comunità. La campagna, promossa dalla Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, mira a sensibilizzare e incoraggiare le vittime a parlare delle loro esperienze, affrontando il problema della paura e dello stigma sociale. Secondo un'indagine, 1 donna su 3 ha subito violenza fisica o sessuale, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci. La fonte di queste informazioni è tempo.co. L'iniziativa si propone di creare un ambiente più sicuro e giusto per tutti, coinvolgendo anche i giovani uomini nella lotta contro la violenza di genere.