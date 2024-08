Indonesia: Iniziativa per migliorare le competenze globali dei giovani indonesiani

07 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e della Cultura indonesiano ha sostenuto un evento intitolato "Create Your Global Horizons Living Canvas" a Jakarta, volto a promuovere le opportunità globali per i giovani. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e relatori di spicco, tra cui il Direttore Generale delle Ferrovie e il Segretario del Ministero dell'Istruzione, che hanno discusso l'importanza di una mentalità globale per affrontare le sfide future. Hafidz Muksin, uno dei relatori, ha sottolineato la necessità di innovazione e competenze per competere a livello internazionale, evidenziando anche i progressi dell'Indonesia nel programma PISA. La notizia è stata riportata da poskota.co. L'incontro ha incluso anche sessioni informative su borse di studio, offrendo ai partecipanti opportunità per studiare all'estero.