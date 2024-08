Indonesia: Inizio dei test per il sistema di trasporto ART a Nusantara

10 Agosto 2024_ Il sistema di trasporto Autonomous Rail Rapid Transit (ART) ha avviato i test tecnici a Nusantara, la nuova capitale dell'Indonesia, per valutare la sua affidabilità. Prodotto dalla Norinco International Cooperation Ltd, un'azienda cinese, l'ART è progettato per operare in modo automatico e manuale, con una capacità di trasporto di 300 passeggeri. I test mirano a raccogliere dati su operatività, costi e qualità del servizio, con l'obiettivo di ottimizzare il sistema di trasporto. La notizia è stata riportata da kompas.com. L'ART, che combina caratteristiche di treni e autobus, richiederà anche una regolamentazione specifica per il suo funzionamento su strade pubbliche.