Indonesia: Intimidazione ai giornalisti solleva preoccupazioni sulla fiducia nelle forze di polizia

16 Settembre 2024_ Un caso di intimidazione ai danni di un giornalista in Sulawesi del Sud ha suscitato preoccupazioni riguardo alla fiducia del pubblico nelle forze di polizia indonesiane. Bambang Rukminto, esperto di polizia, ha esortato il Capo della Polizia Nazionale a intervenire contro il comportamento del Capo della Polizia locale, accusato di arroganza nei confronti dei reporter. La situazione è aggravata dalla paura che un silenzio da parte delle autorità possa portare a una diminuzione della fiducia nelle istituzioni e nel sistema legale. La Commissione Nazionale per la Polizia (Kompolnas) sta monitorando il caso e ha già inviato una richiesta di chiarimento al Capo della Polizia di Sulawesi del Sud, Irjen Andi Rian Djajadi, senza ricevere risposta. L'incidente coinvolge anche il giornalista Heri Siswanto, che ha denunciato presunti abusi legati alla creazione di permessi di guida, evidenziando la necessità di una maggiore protezione per i professionisti dell'informazione in Indonesia, come riportato da metrotvnews.com.