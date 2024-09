Indonesia: Investimenti in crescita ma occupazione in calo

13 Settembre 2024_ Il governo indonesiano ha realizzato con successo gli obiettivi di investimento dal 2019 al 2023, ma la crescita degli investimenti non si traduce in un aumento proporzionale dell'occupazione. Il rapporto tra il numero di posti di lavoro creati e il valore degli investimenti è diminuito, passando da 1.277 posti per ogni Rp 1 trilione investito nel 2019 a solo 1.128 nel 2023. Questo calo è attribuito a un cambiamento degli investimenti da settori ad alta intensità di lavoro a settori ad alta intensità di capitale. Shinta Widjaja Kamdani, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Indonesiani (Apindo), ha sottolineato che questa tendenza è evidente sia negli investimenti stranieri che in quelli domestici. La fonte di queste informazioni è Investor Daily Indonesia. La situazione mette in evidenza la necessità di strategie per migliorare l'occupazione in un contesto di crescente investimento.