Indonesia: Investimenti in dighe potenziano la produttività agricola

21 Settembre 2024_ Negli ultimi dieci anni, la costruzione massiccia di dighe in Indonesia ha significativamente aumentato la produttività del settore agricolo, contribuendo a rafforzare la sicurezza alimentare nel Paese. Questo progresso è evidenziato dall'aumento dell'indice di vegetazione nazionale, che riflette una maggiore salute delle coltivazioni. Le dighe hanno permesso una gestione più efficiente delle risorse idriche, essenziale per l'agricoltura in un Paese caratterizzato da un clima tropicale. L'iniziativa è parte di un ampio programma governativo volto a migliorare le infrastrutture agricole e sostenere gli agricoltori locali. Lo riporta Investor Daily. La crescita del settore agricolo è cruciale per l'economia indonesiana, che si basa fortemente sull'agricoltura come fonte di reddito e occupazione per milioni di persone.